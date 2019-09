Burning – o ljubezni po korejsko

Haemi pleše ob glasbi Milesa Davisa. Jongsu in Ben zreta vanjo. Lepo dekle je na pol golo in navidezno srečno, pa čeprav ob zatonu, ob pogledu na veliko mesto, ki izstopa za prostranim poljem predmestnega predela, kjer se je tudi sama rodila, plane v neutolažljiv jok. Scena, ki jo je korejski režiser Chang-Dong Lee vključil v zadnji celovečerec, se je že zapisala v zgodovino filma. Hkrati pa zaobjema celotno sporočilo zgodbe: željo protagonistke po boljši prihodnosti, a tudi njeno nemoč, da bi se izneverila okolju, kateremu pripada.

Chang-Dong Lee je eden osrednjih predstavnikov korejskega filma, ki se je sedmi umetnosti posvetil kasneje, skoraj slučajno, saj je njegova prva in velika ljubezen, gledališče. V zadnjih 22 letih je petinšestdesetletni režiser posnel šest filmov, sorazmerno malo, glede na ritme nekaterih kolegov, a vsako od njegovih del je nadvse premišljeno in globoko. Chang-Dong Lee se je v resnici v novem tisočletju posvetil tudi politiki in med letoma 2002 in 2007 vodil ministrstvo za kulturo.

Snov za zadnji film je povzel po pripovedi danes najslavnejšega japonskega pisatelja Hakira Murakamija. Protagonist je kurir Jongsu, ki na ulici naleti na Haemi, dekle, ki je nekoč živelo v njegovi soseščini. Prosi ga, če bi lahko skrbel za njeno mačko, medtem ko bo ona na potovanju v Afriki. Ko se Haemi vrne s poti, Jongsuju predstavi Bena, enigmatičnega mladeniča, ki ga je spoznala med potovanjem. V družbi treh interpretov nas noir zgodba prisili, da razmislimo o družini, zavisti, željah, pravicah posameznika in razslojenosti današnje družbe. Izredni metafizični triler, je zgodba o ugankah časa in gledalca zasuje z neskončnimi vprašanji. Predvsem tistega, v katerem živimo, kot priča prižgana televizija, iz katere uhaja Trumpov glas, a tudi meja s Severno Korejo, le nekaj metrov stran od protagonistovega doma.

Film je od danes na sporedu v tržaški kinodvorani Ariston. Za njegovo italijansko distribucijo je poskrbel videmski Tucker film, se pravi skupina navdušencev azijskega filma, ki prireja tudi aprilski FarEast festival.

Burning. L’amore brucia

Južna Koreja 2018

Režija: Chang-Dong Lee

Igrajo: Ah-In Yoo, Steven Yeun in Jong-Seo Jun