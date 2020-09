Tri leta: dovolj dolgo obdobje, da se dokažeš, dovolj dolgo obdobje, da si stran od doma. In od svojih »običajnih« obveznosti. Sarajevski režiser Haris Pašović se po letošnji uspešni izvedbi Mittelfesta ob izteku triletnega mandata umetniškega vodje poslavlja od Čedada. Izkušnja je bila zanj osebno nadvse pozitivna, »skok« v drugačno okolje poživljajoč, vendar mora biti »dogodivščina« nujno časovno omejena. V triletnem občasnem bivanju v Furlaniji - Julijski krajini je že s svojo prisotnostjo opozarjal na »zanemarjeni Balkan« in Sarajevo. Z nabrano energijo in novimi-starimi projekti se vrača na območje, ki bi – po njegovi oceni – potrebovalo veliko večjo pozornost s strani Evrope. Vendar so ti dnevi še vedno namenjeni Mittelfestu.

Letošnji festival ste organizirali v zelo posebnem letu.

Obračun letošnje, s covidom-19 zaznamovane izvedbe, je zelo dober. Naš pogum, da čeprav s časovnim zamikom realiziramo festival, je bil bogato poplačan. Osebno lahko ob koncu zatrdim, da je obračun fantastičen. O uspešni izvedbi pričajo zaključni podatki, ki jih v besedah lahko tako povzamem: v celoti smo izvedli napovedan program, vse se je odvijalo v živo, novo tehnologijo smo uporabili v njej namenjenih dogodkih, umetniki so se radi odzvali na naše vabilo, občinstvo je zapolnilo razpoložljiva mesta. Tako nastopajoči kot gledalci so se držali varnostnih pravil, vsi so bili uvidevni in spoštljivi do sebe in drugih. Lahko smo samo zadovoljni. In ponosni. Opravili smo zgodovinski podvig: Mittelfest je namreč med redkimi tovrstnimi pobudami, ki je v koronačasu polno zaživel. Dokazali smo, da se z dobrim načrtovanjem, odlično organizacijo in spoštovanjem obstoječih norm lahko, vsemu navkljub, realizira tako ambiciozen projekt, kot je Mittelfest.

Ste v Čedadu v tem triletju uresničili to, kar ste si zamislili?

Tudi trileten obračun je pozitiven. Mittelfest je ponovno pridobil mednarodni značaj, spet zaseda pomembno mesto na zemljevidu odmevnih kulturnih dogodkov. Čedad je ponovno v Evropi, Evropa je spet v Čedadu. Na festivalu je mogoče slediti tako mednarodnim umetnikom in projektom kot tudi domačim, deželnim. Ob mednarodni odprtosti je bilo moje drugo vodilo zagotoviti kakovost, prikaz tega, kar je umetniško relevantno. Na raznih prizoriščih so se v teh letih zvrstili odlični posamezniki, skupine in teatri, naštevanje je zoprno, ker vedno lahko koga izpustiš. S tujimi gosti so se predstavili tudi izjemni domači, krajevni ustvarjalci-poustvarjalci. S tem je festival tudi vzpostavljal dialog med mednarodno sceno uprizoritvenih umetnosti in deželno. To je spodbudno za umetnike in zanimivo za občinstvo.