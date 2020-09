Celanovi lesketajoči kristali časa

»Obstajajo nekatera literarna dela, katerih prevod predstavlja kulturni presežek za jezik, v katerega so prevedena. Tak presežek za slovensko kulturno sceno predstavlja izid druge knjige Zbranih pesmi Paula Celana v prevodu Vida Snoja (Beletrina),« piše Igor Pison na kulturni strani današnjega Primorskega dnevnika. »Pisati o tako pomembni izdaji, ki vsebuje prelomna dela za svetovno literaturo, bi zahtevalo dolgo in široko razmišljanje. Zato bi raje vzbudili zanimanje širšega kroga bralcev, v upanju, da bi še sami segli po delu tega pesnika.«

Paul Celan, rojen v Cernovičih (Bukovina) leta 1920, je največji pesnik povojnega obdobja. Njegovo pesnjenje povezuje tragedijo koncentracijskih taborišč s povojnim časom – s »sevalnim vetrom« atomske bombe. Njegov opus je torej spomenik žrtvam vojnih grozot, pa tudi svarilo preživelim in tistim, ki gledajo v bodočnost. Čas, spomin in ohranjanje spomina – to so osrednje tematike Celanove poetike.