Celovečerec Martina Turka nocoj v tržaškem kinu Ariston

Ne pozabi dihati, igrani celovečerni film scenarista in režiserja Martina Turka, je v sredo doživel svetovno premiero na rimskem festivalu Festa del Cinema. Film je uvrščen v tekmovalni program paralelne in neodvisne festivalske sekcije Alice nella città (Alica v mestu), ki je namenjena mlajšemu občinstvu. Dveh festivalskih projekcij sta se ob tržaškem filmarju udeležila tudi glavna igralca Matija Valant in Tine Ugrin, ki so obiskali še nekatera italijanska mesta – Milan, Bologno, Videm. Danes (ponedeljek) pa bo Martin Turk gost tudi tržaškega kina Ariston (ob 20.30).

Ne pozabi dihati v italijanske dvorane prihaja z angleškim naslovom Don’t Forget to Breathe; to je zgodba o petnajstletnem Klemnu, ki odrašča z oboževanim starejšim bratom Petrom in mamo samohranilko v malem mestecu na odmaknjenem podeželju. Utečen vsakdan prekine Petrovo nenadno, strastno ljubezensko razmerje s prelepo vrstnico Sonjo, kar pri Klemnu sproži naval nasprotujočih si čustev.