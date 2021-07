»Čezmejna« zmaga na Melodijah morja in sonca

Pevka Tatjana Mihelj, Novogoričanka s stalnim bivališčem v Gorici – stanuje v Stražcah in že vrsto let sodeluje s goriškim Kulturnim domom –, je velika zmagovalka 40. festivala Melodije morja in sonca s pesmijo Ples v dežju. Pevka je sicer na sobotnem finalnem večeru v amfiteatru portoroškega Avditorija prejela enako število glasov kot Eva Boto s skladbo (napisal jo je Jan Plestenjak) Kdo ti bo dušo dal, a je za zmago pretehtalo višje število točk, ki jih je Tatjani Mihelj dodelila strokovna žirija. Zmagovalno skladbo Melodij morja in sonca je določil skupek glasov strokovne žirije, radijskih postaj in telefonskega glasovanja, ki so prispevali vsak po tretjino točk. Ples v dežju je pobral tudi nagrade strokovne žirije, in sicer je Tatjana Mihelj prejela nagrado za najboljšo izvedbo, Žiga Pirnat, Andraž Gliha in Željk Mladenović so si razdelili nagrado za najboljšo glasbo, Pirnat pa je prejel še nagrado za najboljše besedilo. Nagrado Danila Kocjančiča za obetavnega izvajalca je prejela novinka Saša Lešnjek s skladbo Kaj bi svet brez upanja.