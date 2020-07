Chersicla, kipar in kontrabasist

V gledališkem muzeju Schmidl, natančneje v dvorani Selva v pritličnih prostorih palače Gopčević, si lahko do druge polovice avgusta ogledamo spominsko razstavo Bruna Chersicle. Razstavo, ki so jo zaradi izrednih razmer podaljšali, je posvečena leta 2013 preminulemu slikarju, scenografu, kostumografu, kiparju in glasbeniku. Eksponati prihajajo iz zbirk mestnih muzejev Schmidl, Revoltelle in Sveva, iz družinskega arhiva, nekaj pa so jih posodili umetnikovi prijatelji.

Posebno zanimivi so njegovi leseni kipi, v glavnem iz lipovega ali borovega lesa, ki so razčlenjeni v posamezne sintetične oblike, vsaka od katerih je pobarvana drugače; med sabo jih je tako povezal, da lahko gledalec z njimi interagira ter posamezne dele premika: kip odpira, oziroma ponovno vrne v prvotno obliko. Imenoval jih je »baroki«. Po klenosti strukture imajo kipi konstruktivistično osnovo, zaradi možnosti interakcije in preobrazbe pa delujejo igrivo in fantastično. Prav omenjene skulpture so tiste, ki mu dajejo stilno prepoznavnost, saj je Chersicla z njimi upodabljal literarne osebnosti, kot so Saba, Svevo, Joyce ali drugi umetniki evropske scene.

Marca letos je poteklo natanko 20 let, kar je Chersiclovo ime zapisano v Guinnessovi knjigi rekordov, saj je njegova upodobitev poosebitve Trsta in mita Evrope prekrila Veliki trg ter si tako zaslužila naziv največje slike na svetu. Prekrivala je namreč površino, ki presega 10.000 m². Na razstavi si lahko ogledamo dokumentarec o nastajanju poslikave, osnutek je umetnik izdelal z grafično tehniko linoreza. Stvarno je pri poslikavi sodelovalo 4.572 oseb, uporabili so kar štiri tone barve.

Chersicla je obiskoval tudi konservatorij in bil odličen glasbenik. Igral je kontrabas ter bil član skupine Trieste Jazz Ensamble. Na razstavi vidimo tudi lesen kip kontrabasista in zgoščenke z njegovo glasbo.