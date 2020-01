Craxijeva leta v Hammametu

Pierfrancesco Favino je v filmu tako podoben Bettinu Craxiju, da ga je mogoče prepoznati samo po barvi oči, ki je nekoliko temnejša od tiste nekdanjega predsednika vlade. Maska, naočniki, kretnje, hoja in celo dihanje pa so tako perfektni, da je rimski igralec enak nekdanjemu socialističnemu liderju.

Ameliov celovečerec Hammamet se prične s 45. kongresom socialistične stranke Italije leta 1989 v prostorih tovarne Ansaldo v Milanu. Craxiju se ob koncu nastopa približa stari prijatelj Vincenzo in prišepne, da so jim preiskovalci za petami in da je začetek konca že pred vrati. Craxi suhljatega Vincenza ne vzame resno in ga objestno odslovi. Že naslednja scena pa je postavljena v Hammamet, v lepo zeleno tunizijsko rezidenco, kjer je nekdanji politični veljak preživel zadnja leta svojega življenja.

Najnovejši film Giannija Amelia, od danes v dvoranah, je zgodba, ki pripoveduje o človeku, a tudi o zajetnem poglavju italijanske sodobne zgodovine. Zgodba je postavljena v zadnja leta prejšnjega stoletja, vse do 19. januarja 2000, ko je Craxi umrl. Amelio je med včerajšnjo novinarsko konferenco povedal, da je želel iztrgati pozabi »enega zadnjih italijanskih političnih veljakov«. Pristavil je, da ni nikoli bil socialist, a se mu je vseeno zdelo pošteno spregovoriti o zatonu oblastnika, ki je zadnja leta svojega življenja preživel bolan, osamljen, daleč od domovine. Ključno vlogo je ob Favinu zaupal šestindvajsetletni igralki Livii Rossi, ki igra predsednikovo hčerko, saj je v zgodbi poglobil predvsem odnos hčerke s tako oblastnim očetom. Filmi je tako predvsem poglobljeno in dolgo razmišljanje o ponosu, precenjevanju samega sebe in prepričanju, da mu nihče ne sme soditi, kar tudi Craxija na koncu privede do smrti.

Delu se pozna, da se ga je lotila roka enega boljših italijanskih režiserjev, ki bo dan po obletnici Craxijeve smrti dopolnil 75 let. Film označuje izredna melanholija, žal pa zgodba nagovarja predvsem zrelejše generacije, saj bi ji mladi s težavo sledili. Omembe vreden je tudi nastop izrednega Omera Antonuttija, ki je umrl le nekaj mesecev po snemanju.

Hammamet

Italija 2020

Režija: Gianni Amelio

Igrajo: Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Silvia Cohen, Renato Carpentieri, Omero Antonutti