Črna vdova, skrivnostna superherojka

Gre za zelo poseben film, ki je nastal predvsem zato, da bi potešili radovednost tistih gledalcev, ki od nekdaj sledijo zgodbam studia Marvel.

Celovečerec tokrat razkriva preteklost superherojke Nataše Romanoff – Črne vdove, ki se mora v zgodbi 52-letne režiserke Cate Shorland soočati s temno stranjo svoje preteklosti. Nataša je bila namreč vohunka in ena izmed najbolj perspektivnih članic KGB-ja, ki pa jo je po propadu ZSSR obsodil na smrt.

Znanstveno fantastična zgodba, ki jo pravkar vrtijo tudi v italijanskih in slovenskih kinodvoranah, ima za protagonistko Scarlett Johansson. Hollywoodska zvezdnica pooseblja žensko, ki je takoj po nastopu v Marvelovih zgodbah sprožila kar nekaj spletk. O njej se je do danes vedelo bolj malo, to pa je bil dodaten razlog za privlačnost lika, ki se je takoj zapisal v srca ljubiteljev zgodb kalifornijskega studia.

Kot je pri tem povedala sama režiserka, je bilo pri pisanju scenarija in nato pri realizaciji filma najbolj vznemirljivo dejstvo, da so se stalno igrali s pričakovanji občinstva. Odkrivali so tako poglavja iz Natašinega življenja, za katera gledalci niso vedeli. Zaustavili so se pri njeni družini, razkrivali njena čustva, tudi strasti.

Časovno je film postavljen v obdobje med zgodbama iz filmov Civilna vojna (Civil war) in Maščevalci (Avengers). Produkcija vohunskega trilerja se je začela poleti pred dvema letoma, posneli pa so ga na treh celinah, in sicer v Veliki Britaniji, na Norveškem in Madžarskem (Budimpešti), v Maroku in ZDA (Atlanti).

Črna vdova – Black widow

ZDA, 2021

Režija: Cate Shorland

Igrajo: Scarlett Johansson, Florence Pugh in David Harbour

Ocena: ★★★ 1/2