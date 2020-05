»Črni obroč je iskanje resnice«

Tržaški pesnik in pisatelj Marij Čuk je svoj četrti roman posvetil stoletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Črni obroč se dogaja v tistih vročih julijskih dneh leta 1920, v urah pred, med in po požigu stavbe, ki je bila kulturno, gospodarsko in politično središče tržaških Slovencev. Prvi roman o požigu Narodnega doma (temo je doslej literarno obdelal le Boris Pahor v svoji noveli Grmada v pristanu) je izšel pri založbi Mladika.

V daljšem pogovoru za naš dnevnik je Marij Čuk spregovoril o vzgibih, ki so ga vodili k pisanju romana na to temo, pa tudi o vprašanju vrnitve Narodnega doma in aktualnem položaju Slovencev v Italiji.

Zanimanje za polpreteklo zgodovino ste nakazali že v svojem prejšnjem romanu Prah, s tokratnim ste se povsem zatopili vanjo. Ste s Črnim obročem želeli napisati zgodovinski roman?

»Tako bi rekel: ne gre za zgodovino, marveč za čas. Natančneje – kako človek živi v določenem obdobju, med prehodi v druga in v novih okoliščinah. Ko se tako oziramo nazaj, lahko pa bi se tudi v sedanjost in prihodnost, se nam odpira presenetljiva pahljača raznoraznosti, nenazadnje grozljiva manipulacija tako imenovanih elit z množico. Množica pa je sestavljena iz posameznikov. Kako naj človek preživi vsakršna nasilna dejanja, tiranstvo, vojno, nadvlado moči nad demokratičnostjo, ideološko zaslepljenost, izločevanje tistega, ki misli drugače, medosebne ločnice? Ali se upre ali prilagodi. Zgodovina kot veda je sijajna stvar, literarnoumetniški strukturi pa služi le kot izhodišče oziroma ji ponuja faktografski tloris, da se poglobi v človekovo usodo in v njegova dejanja. Besedna umetnost išče resnico, ki se lahko skriva, to je res, v zgodovinskem dogajanju. Črni obroč je iskanje te resnice, obenem pa krčevit boj za življenje, identiteto, svobodo. Črni obroč je zgodba o ljudeh, ki hočejo biti to, kar so, v tem primeru Slovenci. Zato jih doleti kazen. Ali je možno, da se zgodi zločin zaradi etnične drugačnosti? Seveda je možno, zato pa toliko bolj pretresljivo. Požig Narodnega doma v Trstu je zločinsko in kruto dejanje. Preganjanje drugačnosti se nadaljuje tudi v naš čas. Črni obroč je aktualen roman s pogledom za hrbet in perspektivo v skrivnostno prihodnost.«