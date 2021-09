Čudovita in Palčič 80

Vrata tržaškega Kulturnega doma so na stežaj odprta, v stavbi je vse živo: v foajeju skrbita kustosa Peter Furlan in Andrej Pisani za zadnje detajle razstave Palčič 80, ki jo Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Slovensko stalno gledališče poklanjata Klavdiju Palčiču ob njegovi osemdesetletnici: tržaški slikar, kipar, scenograf in ilustrator je okrogli rojstni dan sicer praznoval lani, ampak zaradi dolgega zaprtja kulturnih ustanov je hommage na vrsti letos. Palčič je kot scenograf večkrat sodeloval z našim gledališčem, bil je pa tudi predsednik SKGZ; slovesno odprtje razstave, ki bo na ogled do decembra, bo v vhodni avli Kulturnega doma v petek, 10. septembra, ob 19. uri, ko bo predstavljena tudi dvojezična brošura z esejem likovnega kritika Joška Vetriha in priložnostnim zapisom Marjana Kravosa. Postavitev razstave so podprli tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina, Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Občina Trst, projekt Palčič 80 pa je uvrščen v program letošnjega Slofesta.