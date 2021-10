Čudoviti glas je glavni adut

Myles Kennedy, eden izmed boljših pevcev z ameriške rok scene, nam ponuja nov glasbeni izdelek z naslovom The Ides Of March. Gre le za drugi solo album rokerja, ki pa je v dolgi karieri izdal že veliko plošč v okviru drugih glasbenih projektov.

Myles Kennedy je svoje otroštvo preživljal na družinski kmetiji v kraju Spokane, drugem največjem mestu zvezne države Washington. V najstniških letih je prišel v stik z rok glasbo Led Zeppelinov. Z delom na kmetiji je zaslužil denar, s katerim si je kupil prvo kitaro, in na njej preigraval komade angleških idolov. Kennedy pa ima predvsem zelo lep glas in svojevrsten način petja. Na očetovem gramofonu je poslušal največje soul pevce, najbolj pa sta nanj vplivala Marvin Gaye in Stevie Wonder. Na višji srednji šoli se je nato približal še jazz glasbi, igral je trobento v šolski godbi in prisluhnil raznoraznim glasbenim zvrstem. To glasbeno raznoliko obdobje – je priznal v nekem intervjuju – je odločilno vplivalo na razvoj njegove kariere.

Z jazz glasbo se je Kennedy ukvarjal tudi v bendu Cosmic Dust, s katerim je sodeloval v devetdesetih letih. Kot kitarist in tekstopisec se je nato izkazal v vrstah benda Citizen Swing in še v rok skupini The Mayfield Four, na svetovni ravni pa je zaslovel v novem tisočletju s težkim rokom zasedbe Alter Bridge. Leta 2009 je začel sodelovati s Slashom, kitaristom skupine Guns N’ Roses, in bistveno pripomogel k izidu dveh plošč Apocalyptic Love ter World On Fire. Pred desetimi leti je Kennedyju uspelo uresničiti sanje in za nekaj mesecev vaditi z najljubšim bendom – Led Zeppelin. Kaže, da so takrat celo posneli nekaj (morda novih) komadov, ki pa so zaenkrat še vedno skriti v kakem predalu ... Svoj prvi solo plošček je ameriški pevec izdal leta 2018. Year Of The Tiger je bila na pol akustična, intimna in samoizpovedna plošča, medtem ko je nova, The Ides Of March, bolj rokerska. V njej je enajst komadov, za malo več kot petdeset minut dobre glasbe. Kennedy uporablja cel kup različnih kitar, električnih in akustičnih, a tudi »lap steel« kitaro, bendžo, mandolino idr. Zvest ostaja svojim rokerskim koreninam, ponekod pridejo na dan tudi jazz, prog rok in soul glasba, njegov glavni adut pa je še vedno čudoviti glas.

The Ides Of March

Myles Kennedy

Hard rok

Napalm Records, 2021