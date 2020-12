Cyr ali 40 let zamude ...

Napočil je čas, da spregovorimo o novi plošči Cyr ameriškega benda Smashing Pumpkins. Ne ker bi po tem strastno hrepeneli, vsaj starejši oboževalci zasedbe ne – ti so že zdavnaj vrgli puško v koruzo –, ampak zato, ker se pač spodobi prisluhniti novemu izdelku benda, ki je veliko naredil za svetovno rok gibanje. The Smashing Pumpkins velja namreč za enega izmed pomembnejših bendov devetdesetih let. V desetih letih so Billy Corgan in tovariši ustvarili poseben tip alternativnega roka, ki se je večkrat približal grunge glasbi, predvsem s prvimi ploščami Gish in Siamese Dream. Skupina je med letoma 1991 in 2000 izdala šest plošč, nato pa zaključila z delovanjem zaradi notranjih trenj: leta 2000 so Corgan in ostali izdali še ploščo Machina/The Machines of God in bend razpustili. Posamezni člani so se začeli ukvarjati z drugimi glasbenimi projekti, James Iha je na primer vstopil v bend A Perfect Circle, Corgan pa je že pet let kasneje zasedbo ponovno postavil na noge. V teh letih je večkrat zamenjal člane benda, poleg tega pa izdal tudi nekaj nezadovoljivih plošč.

Leta 2016 je končno prepričal nekdanje člane skupine, da ponovno stopijo z njim na oder in v glasbeni studio. Po več kot petnajstih letih je tako zagledal luč nov plošček s Corganom, kitaristom Iho, drugim kitaristom Jeffom Schroederjem in bobnarjem Jimmyjem Chamberlinom (manjkala je le basistka D’arcy Wretzky). Shiny And Oh So Bright - Vol.1 - LP - No Past, No Future, No Sun je imela le osem komadov, bila pa je podpovprečna pop plošča. Očitno je bilo, da je »reunion« le marketinška poteza. Bend je postal Corganova »last«, veliko večino pesmi je podpisal sam. Tako je tudi na novem ploščku Cyr, na katerem Corgan igra kar vse instrumente. Tudi Corganov glasbeni okus se je v zadnjih 20 letih zelo spremenil, spet so v modi osemdeseta. Na novem albumu je kar dvajset komadov, traja pa približno sedemdeset minut. Preveč ... Komadi so si med sabo podobni, sintetizatorji zvoka so skoraj povsod v ospredju, vse skupaj pa večkrat izpade banalno. Jasno mi je, da se glasbeni stil skupine lahko spremeni, a ne gre za to: v tem primeru je očitno, da imaš prostega časa na pretek, da so ti všeč Depeche Mode, New Order in Joy Division ... in da zamujaš bolj ali manj štirideset let. Komično.

Cyr

Smashing Pumpkins

Synth pop, new wave

Sumerian Records, 2020