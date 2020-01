Ob prehodu iz starega v novo leto na straneh Primorskega dnevnika objavljamo niz člankov, posvečenih takim in drugačnim srečanjem. Posebej za naše bralke in bralce so jih napisali nekateri novinarji in sodelavci. Srečanja lahko v Primorskem dnevniku odkrivate med 22. decembrom in 5. januarjem 2020. Vsako je opremljeno z avtorsko fotografijo.

V današnji, sobotni izdaji Primorskega dnevnika, se predstavljata Miha Obit (Moje srečanje z Bronjo) in Jože Pirjevec (Ko se nasmehne sreča).