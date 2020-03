Danes prvič Dantedì: opoldne berite Danteja Alighierija

Praznik Danteja Alighierija, italijanskega jezika in književnosti je na predlog kulturnega ministra Daria Franceschinija razglasila italijanska vlada – 25. marec je bil izbran zato, ker je Dante ravno na ta dan začel svoje potovanje v onostranstvo Božanske komedije. Zaradi epidemije koronavirusa bodo dogodki v sklopu prvega Dantedì potekali izključno preko spleta, seveda pa ga lahko vsak posameznik proslavi na svoj način ... in tudi daleč od zaslonov računalnikov in pametnih telefonov.

Vsi smo namreč vabljeni, da točno opoldne vzamemo v roke Božansko komedijo in se prepustimo umetniški govorici slavnega Florentinca (1265–1321). Med številnimi kulturnimi ustanovami, ki bodo danes počastile Danteja, je tudi fundacija Pordenonelegge: na njenih družbenih omrežjih bodo tako ob 12.30, 15. in 17. uri razni izvedenci analizirali eno od Dantejevih tercin.