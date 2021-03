Detroit superstar

Nesporni kralj teatralnega roka Alice Cooper se je vrnil domov. V rojstnem mestu Detroit se je Cooper sestal s starimi znanci in posnel novo ploščo z naslovom Detroit Stories: v Detroitu posnet album, posvečen Detroitu in v katerem je govor o Detroitu. Pravi poklon ameriškemu mestu in nekdanji zlati rokerski dobi.

»Takrat, konec šestdesetih, je Detroit bilo središče heavy roka,« razlaga Cooper. »V Eastownu si lahko na primer v istem večeru prisluhnil bendom, kot so Ted Nugent, The Stooges, Who in Alice Cooper in to za kake štiri dolarje! Naslednji konec tedna so v klubu Grande nastopali MC5, Brownsville Station in Fleetwood Mac, Savoy Brown ali Small Faces. Sploh nisi mogel biti soft rok bend, saj bi te potemtakem brcnili v rit.« Cooper se z veseljem spominja mladih let, ko je z veliko truda in vaj iz anonimnosti postal ikona heavy roka. »Los Angeles je takrat imel svoj sound z bendi The Doors, Love in Buffalo Springfield,« pravi, »San Francisco je imel Grateful Dead in Jefferson Airplane. New York je imel The Rascals in The Velvet Underground. Detroit pa je bilo rojstno mesto “besnega” hard roka, prvi kraj, ki je vzljubil naš težki rok in nori scenski šov. Detroit je bilo zatočišče za izobčene.«

Alice Cooper je v naslednjih letih postal svetovni glasbeni fenomen, pa tudi vzor generacijam glasbenikov različnih žanrov, od panka in heavy metala do pop glasbe. Nikoli ni pozabil na mesto avtomobilske industrije, tokrat pa mu je posvetil kar celo ploščo. K snemanju je povabil celo vrsto starih znancev in glasbenikov, med temi tudi svojega prvega glasbenega producenta, znamenitega Boba Ezrina, ki je v preteklosti že sodeloval z bendi, kot so Pink Floyd, Kiss in Deep Purple. Končni rezultat je glasbeno raznolika plošča, ki traja okrog petdeset minut. Petnajst komadov, med katerimi so štiri glasbene priredbe: Rock & Roll skupine The Velvet Underground, power pop komad Our Love Will Change The World benda Outrageous Cherry, garažni rokenrol v komadu Sister Anne zasedbe MC5 in znamenita pesem East Side Story Boba Segera.

Alice Cooper je prejšnji mesec ugasnil 73 svečk, a je očitno še vedno v odlični formi.

Detroit Stories

Alice Cooper

Teatralni rok

earMusic, 2021