Disney v skrbeh zaradi namišljenega prijatelja Adolfa Hitlerja

Jeseni bo na filmska platna prišla črna komedija z naslovom Jojo Rabbit, pod režijo in scenarij katere se podpisuje novozelandski filmski ustvarjalec Taika Waititi. Pri produkcijski hiši Walt Disney Studios Motion Pictures so v skrbeh, ker je namišljeni prijatelj glavnega junaka Hitler, piše britanski Independent. Pri Disneyju, kjer so film pridobili po letošnjem prevzemu medijskega koncerna 21st Century Fox, se bojijo, da bi komedija zaradi omenjenega razdvojila njihove oboževalce. »Kontroverzni« film bo septembra debitiral na mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, v kinodvorane Združenih držav Amerike pa naj bi prišel oktobra letos.

V ospredju satirične črne komedije je osamljeni nemški deček Jojo Betzler (Roman Griffin Davis) z vzdevkom Rabbit (Zajec), ki mu po glavi rojijo nacistične ideje, vse dokler ne odkrije, da njegova mati, samohranilka Rosie (Scarlett Johansson), na podstrešju skriva mlado judovsko dekle (Thomasin McKenzie). Jojo se mora po tem odkritju soočiti s svojim zaslepljujočim nacionalizmom, pa tudi z namišljenim prijateljem Aldolfom Hitlerjem, vlogo katerega je v filmu odigral Taika Waititi. Po nekaterih virih namreč niso našli igralca, ki bi želel sprejeti to vlogo, zato si je diktatorjeve obleke in izraz nadel kar sam Waititi. Ta je v svetu filma debitiral z bizarno novozelandsko komedijo Eagle vs Shark, pred kratkim pa se je podpisal pod Marvelovo uspešnico Thor: Ragnarok. Ob navedenih v filmu nastopata tudi zvezdnika Sam Rockwell in Rebel Wilson.

Na spletu je pred kratkim zanimanje vzbudil napovednik filma Jojo Rabbit: predstavljajo ga kot satiro, ki napoveduje vojno sovraštvu. »Hej, Jojo, moj dragi prijatelj,« izza drevesa pokuka Hitler. »Hej, Adolf,« mu odgovori deček, oblečen v uniformo Hitlerjeve mladine. »Kaj je narobe, mali,« diktator vpraša fantka. »Rekli so mi, da sem prestrašen zajec,« skrušeno potoži Jojo. »Pusti jih, naj govorijo, kar hočejo. Ljudje so tudi o meni govorili marsikaj grdega – “Ta tip je lunatik, poglej tega psihiča, vse nas bo dal ubiti”,« Hitler oponaša svoje obrekovalce in skomigne z rameni, češ – pa kaj potem.