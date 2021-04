Do začetka julija ponujajo okrog 100 dogodkov

Na notah uspešnice italijanskega kantavtorja Adriana Pappalarda Ricominciamo je Stalno gledališče Furlanije - Julijske krajine včeraj razkrilo svoje načrte za naslednje mesece. V dneh, ko se običajno gledališke sezone nagibajo h koncu, se zaradi znanih izrednih zdravstvenih razmer letošnja pravzaprav šele začenja: umetniški vodja Paolo Valerio obljublja, da se bo na velikem in malem odru tržaškega gledališča Rossetti do začetka julija zvrstilo okrog 100 dogodkov – dramskih, glasbenih, plesnih ...

Predsednik teatra Francesco Granbassi je na včerajšnji tiskovni konferenci v veliki dvorani Generali (pod obnovljenim in še bolj bleščečim zvezdnatim nebom) zagotovil, da bo gledališka izkušnja varna, veliko navdušenje, s katerim so se vsi zaposleni trudili, da bi prebrodili zadnjih šest mesecev, pa mu daje upanje, da so na pravi poti. Zdaj je skratka čas za umetniške užitke, seveda ob spoštovanju vseh protikovidnih predpisov – obvezno je nošenje mask (gledališče je potiskalo tudi svoje) in vzdrževanje varnostne razdalje (v dvorani bo zaseden le vsak drugi sedež). Ob vstopu v gledališko stavbo so že včeraj prijazne hostese vsakemu obiskovalcu izmerile temperaturo ...

Popoln spored in informacije o abonmajih oziroma vstopnicah so na voljo na spletni strani ilrossetti.it (predprodaja vstopnic se prične v torek, 4. maja).