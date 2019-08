Dobri stari Clint

Earl Stone je osemdesetletni možakar, brez prebite pare, na tem, da mu banka zaseže podjetje. Na lepem med družinskim praznovanjem dobi ponudbo za službo, za katero mora zgolj dobro voziti avto. Earlu se vse skupaj zdi zelo enostavno, le, da ne ve, da je sprejel delo kurirja droge za mehiški kartel. Nova služba mu gre odlično od rok. V kratkem času, kljub častitljivi starosti, postane daleč najboljši tihotapec mamil in kmalu mu mehiški kartel poveča obseg tovora. Earl pa pade v oko ambicioznega agenta Agencije za boj proti drogam Colina Batesa. Zdaj, ko osemdesetletnik nima več težav z denarjem, bi si želel boljših odnosov z bivšo ženo, hčerko Iris, vnukinjo Ginny, a roka pravice in šefi mehiškega kartela mu stojijo tesno za petami.

Clint Eastwood se s tem celovečercem spet vrača za in pred filmsko kamero, kjer smo ga pravzaprav nazadnje videli v vlogi Walta Kowalskega v celovečercu Gran Torino. Nesmrtni Clint, ki je maja dopolnil 89 let, je tako spet osrednji protagonist dela, ki je v marsičem tudi podobno zgodbi izpred desetih let; saj se tudi tokrat pripoved loteva jeseni življenja osamljenega moškega, ki kljub starosti išče novih vzgibov in izzivov.

Estwoodov film je povzet po resnični zgodbi že priletnega moškega iz Illinoisa Lea Sharpa, o katerem je v daljši reportaži prvič spregovoril novinar New York Timesa. Estwoodova filmska predelava je tako delno biografska zgodba, a tudi razmišljanje o življenjskih izbirah in ceni, ki jo mora pri tem plačati posameznik.

Stari Clint kot običajno dobro ve, kako nagovoriti gledalca, z zelo neposrednim in hkrati ganljivim sporočilom, ki prisili tudi tiste, ki se s težavo predajo solzam, da iz žepa povlečejo robček. Film je v sklopu poletne sezone kinodvorane Ariston na sporedu jutri, v soboto in nedeljo.

Il corriere (The Mule)

ZDA 2018

Režija: Clint Eastwood

Igrajo: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña