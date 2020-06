Dolgcajt, nostalgija in aktualnost

Pisalo se je leto 1980, čas slovenskega kulturnega praznika. Prav na ta dan so na glasbeno sceno s svojo prvo LP vinilno ploščo Dolgcajt stopili Pankrti in s svojim izdelkom dodobra pretresli domačo glasbeno sceno. Nič več se ni prepevalo o rožicah, ljubezni, svetli prihodnosti in bogsigavedi o čem vse je prepevala takratna slovenska popevkarska srenja. Ne! Od Pankrtov naprej je sporočilnost besedil in glasbe bila jasna in enostavna. Naslovi posameznih komadov takrat izdanega albuma povedo vse: Kruha in iger, Civili in vojaki, Lepi in prazni, Jst sm na liniji, Sedemnajst, Totalna revolucija ... In še več. Pank vse od tistega dne ni bil več zgolj produkt »gnilega« zahoda, ampak se je trdno zasidral tudi v državi za »železno zaveso«. Slovenija se je v takratni Jugoslaviji prav s Pankrti zapisala kot vodilna republika na področju pank (sub) kulture.

Včeraj so člani zasedbe Pankrti v ljubljanskem baru ČinČin predstavili medijem jubilejno vinilno izdajo plošče Dolgcajt, ki je izšla domala natanko pred štiridesetimi leti. Ob tej priložnosti in ob praznovanju petdesetletnice delovanja Založbe kaset in plošč RTV Slovenija je ZKP postregla s posebno oštevilčeno izdajo plošče v nakladi 700 kosov na 180 g vinilu z restavriranimi posnetki in posebnim LP masteringom, ki vsebuje tudi arhivsko dokumentacijo in pretočno kodo – poslastica za zbiratelje!

Eden izmed ustanoviteljev, promotorjev in osrednjih tekstopiscev skupine Grega Tomc, drugače profesor na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, je priznal, da se je spraševal o smiselnosti reprodukcije tovrstnih plošč. V potrebo po tovrstnem ponatisu pa ga je po njegovih besedah prepričal že komad Sedemnajst. Ta namreč govori o mladeniču, ki zna kot pravoverni kader komunistične partije dosledno slediti poti revolucije, kot tudi zavzeto obračunavati z vsemi nasprotniki le te. »Ja, pa saj prav to dela trenutni predsednik vlade in tudi zato smatram, da je ta komad še kako aktualen,« je med drugim dejal Tomc. Pero Lovšin, frontman skupine Pankrti, pa je napovedal, da se spremljevalni dogodki ob izidu plošče pričnejo v mesecu oktobru s serijo nastopov v Ljubljani, Zagrebu, Beogradu ...

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.