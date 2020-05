Dosje o slovenski šoli v Italiji

Na spletni strani Mercatorja – Evropskega raziskovalnega središča za večjezičnost in učenje jezikov – so marca objavili tretjo izdajo regionalnega dosjeja SLOVENE. The Slovene language in education in Italy. Posodobitev besedila za novejšo izdajo dosjeja je bila zaupana Slovenskemu raziskovalnemu inštitutu (SLORI) iz Trsta.

Mercator ima sedež na frizijski univerzi v Leewardenu na Nizozemskem, ena izmed njegovih utečenih dejavnosti so regionalni dosjeji v angleščini. Na spletu jih je trenutno objavljenih 58. Vsak je namenjen predstavitvi enega izmed manjšinskih jezikov, ki so v rabi v posamezni evropski državi, s posebnim poudarkom na učenju in poučevanju jezika.

Tretja izdaja regionalnega dosjeja o slovenščini v Italiji vsebuje posodobljeno besedilo prejšnje izdaje iz leta 2004. Uvod vključuje opis splošnih značilnosti slovenskega jezika in slovenske narodne skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini ter pravni okvir rabe tega jezika na obmejnem območju. Sledita podrobna analiza upravnih in organizacijskih vidikov delovanja slovenske šolske mreže in izobraževalnih dejavnosti v slovenščini ter pregled zadnjih raziskav in odrtih vprašanj v zvezi s šolanjem v slovenskem jeziku v Italiji in z učenjem slovenščine nasploh. Dosje, ki obsega okrog 60 strani, zaključujejo statistični podatki, ustrezna bibliografija ter naslovi slovenskih ustanov in organizaciji.

Gradivo je uredila SLORI-jeva raziskovalka Norina Bogatec, pri posodobitvi besedila pa so poleg urednice sodelovali še Maria Bidovec, Matejka Grgič, Miran Košuta, Maja Mezgec, Tomaž Simčič in Pavel Slamič.