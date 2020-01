Dr. Prešeren v avtorskem projektu Nede Rusjan Bric

France Prešeren je eden tistih velikanov slovenske književnosti, za katerega se nam zdi, da ga dobro poznamo. Biografski podatki so nam znani še iz šolskih klopi, njegove verze smo – vsaj pred nekaj desetletji – morali znati na pamet, njegova Zdravljica nas spremlja ob vsakem pomembnem slovenskem dogodku. Vsi vemo, da se je dr. France Prešeren rodil v Vrbi na Gorenjskem leta 1800 – letos mineva torej 220 let od njegovega rojstva –, v zavetju cerkve sv. Marka (k čemur je nedvomno pripomogel tudi kantavtor Vlado Kreslin z uglasbitvijo njegove pesmi Vrba). Da je bil odvetnik z neravno posrečeno kariero, saj so mu oblasti večkrat zavrnile prošnjo za advokaturo, in brez prebite pare. Da se je rad družil z izredno izobraženim filologom in literarnim kritikom Matijo Čopom. Da je bil noro zaljubljen v očarljivo, mlado, bogato in nedotakljivo Primičevo Julijo. Da sta njegov nesporni talent in odločitev za slovenski jezik (čeprav bi mu nemščina omogočila večjo vidljivost) slovensko književnost povzdignila na evropsko raven ...

O vsem tem pripoveduje tudi nov avtorski projekt Nede Rusjan Bric, ki pa naše dosedanje vedenje bistveno nadgrajuje: v predstavi Dr. Prešeren, ki je krstno uprizoritev doživela sredi decembra lani kje drugje kot v Prešernovem gledališču Kranj, nam namreč ponudi novo perspektivo. Novogoriška režiserka na literata in človeka pogleda skozi oči žensk, ki so ga spremljale skozi življenje.