Dragi Miklavž, prosim, prinesi mi ...

Leto se izteka, pred nami so prazniki in čeprav je izpostaviti in priporočiti posamezne avtorje in njihova dela, kot tudi posamezne založbe, precej nehvaležno delo, smo se tudi letos odločili, da Miklavžu, Božičku in dedku Mrazu nekoliko olajšamo delo. Predstavljamo jim izbor literarnih del, ki so izdana v letu 2019 in so plod ustvarjalnosti slovenskih pisateljev in pisateljic.

V našem izboru so se znašli monumentalni knjigi Vsem naj bom neznan, v katerih je Miklavž Komelj zbral celotno še neobjavljeno zapuščino Srečka Kosovela, Sodni dnevi Petra Čeferina in Vasje Jager, prvenec Mitje Čanderja Slepec, zbirki pravljic Kako dolg je čas (Mate Dolenc in Ana Maraž) in Tristo zajcev Anje Štefan, Pesmi muce potovke Svetlane Makarovič in številne druge.