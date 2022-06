Drugo poglavje puščavskega tria

Februarja se je na spletnem portalu Youtube pojavil video, v katerem je nastopala skupina Stöner in njen menedžer Mario Lalli. Fantje so na kavču, naenkrat pa zazvoni telefon. Njihova glasbena založba (Heavy Psych Sounds) bi rada vedela, če nameravajo posneti nov album. Brant, Nick in Ryan pa soglasno odgovorijo »Totally«, kar v tem primeru, v angleščini pomeni »Seveda smo za.«. »Kaj pa želite kot plačilo za nov plošček?« so še vprašali iz založbe. Bend pa se je skromno zadovoljil z dvema »cheese-peperoni« pizzama. Ni nam znano, če sta v pogodbi za novo ploščo skupine Stöner res bili vključeni dve pizzi, dejstvo pa je, da nam je bend na tak, svojevrsten način predstavil naslov in platnico novega albuma. Totally... torej in pizza s salamo. Zakaj pa v ZDA imenujejo pizzo s salamo »peperoni-cheese« ostaja še vedno skrivnost ...

Kalifornijsko puščavo enačimo z izredno visokimi temperaturami, suhim, nerodovitnim svetom z zelenimi kaktusi. Glasbo, ki prihaja iz tistih krajev pa enačimo z bendom Kyuss. Pionirje stoner in desert roka je proti koncu osemdesetih s prijateljema Johnom Garcio in Joshom Hommejem ustanovil mladi bobnar Brant Bjork. Zasedba je s prihodom basista Nicka Oliverija leta 1991 izdala svoj prvenec Wretch, v naslednjih štirih letih posnela še tri plošče in se nato razšla. Oliveri in Bjork se torej poznata že od mladih let, ko sta v puščavi za Palm Springsom igrala na tako imenovanih »generator party« žurih. Glasbenika sta si tako v stilu in odnosu do življenja kot v glasbi dokaj različna, nekaj pa ju le veže skupaj in to je puščava. In ravno v puščavi sta stara prijatelja ponovno začela z vajami. Bjork je s sabo pripeljal še svojega bobnarja, Ryana Güta, projektu pa so preprosto dali ime Stöner.

Lani je zagledal luč prvenec Stoners Rule, ki ljubitelje puščavskih ritmov še danes razdvaja: nekatere so razočarani, ker so pač pričakovali, da bo sound novega benda podoben tistemu starejših Kyussev, drugi pa so z navdušenjem pozdravili nov glasbeni projekt. Po manj kot letu dni imamo danes pred sabo nov plošček Totally.... Tudi tokrat so mnenja o novem albumu zelo različna, dejstvo pa je, da je album bolj živahen od prejšnjega. Oliveri se bolj pogosto pojavlja za mikrofonom, zato pa imajo nekatere pesmi skorajda pank predznak. Plošča je globalno gledano boljša od prvenca, a verjetno še vedno podpovprečna, če pomislimo na glasbeni potencial članov benda. Nestrpno čakamo torej na tretje poglavje puščavskega tria ...

Totally...

Stöner

Puščavski bluz rok

Heavy Psych Sounds, 2022

Ocena: ★★★, 1/2