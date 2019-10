Družinska Resnica

Po seriji filmov, s katerimi nam je japonski avtor Hirokazu Koreeda skušal približati življenje tudi ob rob postavljenih tokijskih družin, je tokrat svojo kamero usmeril nekoliko dlje (ali bliže) – v Pariz. Film Resnica, ki je bil premierno predstavljen na pretekli beneški mostri, je namreč prva evropska pripoved režiserja, ki si je na lanskem canskem festivalu z delom Un affare di famiglia zagotovil zlato palmo za najboljši film.

Vlogi protagonistk je zaupal dvema izrednima predstavnicama francoskega filma, Catherine Deneuve in Juliette Binoche.

Fabienne Daugeville je velika svetovna diva, ki izda avtobiografijo, v kateri izpove celo vrsto skritih resnic. Ob tako pomembni priložnosti se domov v Pariz vrne tudi njena hčerka Lumir, ki je po poklicu scenaristka in že vrsto let živi z možem Hankom in malo Charlotte v New Yorku.

V veliki Fabiennini vili, v samem centru Pariza, se mati in hčerka skušata spet približati in, kolikor je pač mogoče, tudi nadoknaditi zamujeni čas. Njun namen pa se izkaže za karseda zahteven, saj morata pri tem poračunati tudi z zamerami in zamolčanimi resnicami. Celo hišni pomočnik Luc, ki že vrsto let skrbi za Fabienne in njen dom, jima ni v nobeno pomoč.

Hirokazu je film snemal deset tednov natanko pred letom dni in kot sta na beneškem festivalu povedali obe francoski igralki, je bilo predvsem na začetku vse dokaj komplicirano, saj je sedeminpetdesetletni režiser doma iz Tokia dajal navodila v japonščini, ki jih je prevajalka tolmačila v francoščino. S časom pa je tudi to postalo normalno.

Sicer je scenarij povzet po avtorjevem gledališkem tekstu, ki ga je Hirokazu prenesel na sebi tuja tla. Ena dodanih vrednosti filma je tudi pogled azijskega avtorja na nas in na vse, kar nas obdaja.

La vérité (Resnica)

Francija 2019

Režija: Hirokazu Koreeda

Igrajo: Catherine Deneuve, Juliette Binoche

in Ethan Hawke