Duel z vsako ploščo boljši

Teksaški rokerji Duel so nas navadili, da vsako leto izdajo novo ploščo. Covid-19 jo je zagodel tudi njim, tako da lani nismo dobili albuma, zato pa ga bomo letos, čez manj kot mesec dni – In Carne Persona bo namreč izšel 1. oktobra.

Rokenrol zasedba Duel je nastala leta 2015. Bend iz Teksasa se je relativno hitro začel uveljavljati na ameriški underground glasbeni sceni. Gre za štiričlanski glasbeni projekt, ki igra stoner metal glasbo z močnim vplivom roka in psihedelije iz sedemdesetih let. Bend sestavljajo pevec in kitarist Tom Frank, basist in pevec Shaun Avants, drugi kitarist Jeff Henson ter bobnar Justin Collins, ki je pred tremi leti zamenjal prejšnjega JD-ja Shadowza. Med glasbene vzornike skupine spada angleška zasedba Black Sabbath, a tudi drugi bendi, kot so Thin Lizzy, Kiss ter heavy metal legende Pentagram in Iron Maiden. Frank in ostali so prej igrali v drugih rok in heavy metal skupinah, spoznali pa so se skoraj po naključju v glasbenem studiu Red Nova Rench, ki ga upravlja kitarist Henson. Že naslednji dan so začeli z vajami in stopili v stik z italijansko založbo Heavy Psych Sounds. Skupina je tako leta 2016 izdala prvenec Fears Of The Dead in opravila kar dve turneji ter na tak način uspešno prodrla na evropsko glasbeno sceno. Že leto kasneje je sledila plošča Witchbanger, nato live album Live At The Electric Church in leta 2019 plošček Valley of Shadows. Lani je seveda nova evropska turneja odpadla, »covid pa nam je na svoj način pomagal,« nam je razkril Henson: »Ker nismo bili na turneji, smo imeli več časa za vaje, tako da smo za vsako pesem poskrbeli, da bi to bila najboljša možna verzija.«

Plošča In Carne Persona traja 40 minut, na njej je devet komadov, predvsem pa veliko več heavy metal melodij oz. tistih kitar, ki so značilne za novi val angleškega heavy metala s konca 70. let, kot nam je potrdil tudi Henson: »NWOBHM melodije, ki jih boste slišali na novem ploščku, so naravna posledica glasbe, s katero smo zrasli, beri Thin Lizzy, Judas Priest in Iron Maiden. Poleg tega uživamo v harmonijah dvojnih kitar in triglasnem petju, pri miksu albuma pa sem te plati še bolj poudaril kot v prejšnjih delih.« In res, že prva Children Of The Fire potrjuje njegove besede. A tudi v drugih komadih je veliko dvojnih kitarskih solov in tudi triglasno petje prav prija. Iz plošče v ploščo boljši, bravo Duel!

In Carne Persona

Duel

Rokenrol, New Wave Of British Heavy Metal

Heavy Psych Sounds, 2021

Ocena: ★★★★ 1/2