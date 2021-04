Duo Popocatepetl, tolkalca s svojim tekmovanjem (video)

Tolkala spominjajo na skrivnosten svet, v katerem se skrivajo najbolj neverjetna glasbila in zvočnosti. Le redki imajo dostop vanj: v orkestru so tolkalci samoupravna skupina, nad katero celo dirigent nima moči, saj deluje po lastnih pravilih in načelih. Kljub navidezni zadržanosti pa si tolkalci zelo prizadevajo, da bi svoj svet približali širši publiki. Sem bi lahko prištevali tolkalni duo Popocatepetl, ki ga od leta 2013 sooblikujeta Marko Jugovic in Gabriele Petracco. V preteklosti sta tržaška tolkalca bogatila svoje koncerte z avdiovizualnimi efekti, za katere je poskrbel umetniško nadarjeni Marko Jugovic, zadnja leta pa sta svoje delovanje usmerila v nekoliko drugačne vode. Leta 2018 sta namreč ustanovila tekmovanje »International Percussion Premiere Nigh« in to z dvojnim namenom: izvajalca po eni strani vabita skladatelje z vsega sveta, naj se preizkusijo v komponiranju za tolkala, po drugi pa širita svoj repertoar. Letos bi tekmovanje slavilo svojo tretjo edicijo, ki pa je zaradi epidemije koronavirusa še pod vprašajem, zato je prisilni zastoj predvsem priložnost za snovanje novih idej.