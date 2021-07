Duo The Black Keys časti bluz

Ameriški glasbeni duo The Black Keys praznuje letos okroglo dvajsetletnico delovanja. Fanta sta zato posnela dvanajst glasbenih priredb bluz pesmi in jih poimenovala Delta Kream. Album je zagledal luč pred dvema mesecema, izdala pa ga je založba Nonesuch Records.

Bend The Black Keys je nastal leta 2001 in to bolj za šalo kot zares. Daniel Auerbach je takrat bil član skupine The Barnburners, ko pa so se odločili, da bodo snemali ploščo, se preostali člani niso prikazali. Po naključju je v snemalni studio stopil Patrick Carney, ki je takrat živel v stanovanju v zgornjem nadstropju, in fanta sta tako začela z vajami. Leto kasneje je zagledal luč njun prvenec The Big Come Up, plošča pa je presenetila veliko večino glasbenih kritikov.

Dvajsetletna Auerbach in Carney, prvi pevec in kitarist, drugi bobnar, sta takrat spajala ljubezen do bluz glasbe z rok in garage kitarami. Zato je bil sound, ki sta ga ustvarjala, posebna mešanica, ki jo lahko primerjamo Hendrixovemu stilu in glasbi skupine The White Stripes, torej prava rokerska eksplozija.

V prvih desetih letih je bend izdal kar pet plošč, z albumom Brothers iz leta 2011 in naslednjim El Camino pa postal planetarni glasbeni fenomen. Ploščka sta prejela veliko prestižnih nagrad, komad Lonely Boy so do onemoglosti vrtele vse radijske postaje, na Youtube portalu mu je na primer prisluhnilo 130 milijonov ljudi! Auerbach in Carney sta tako zaslovela po celem svetu, ostala pa sta zvesta svojim bluz koreninam. Še več, Auerbach je v kraju Nashville ustanovil glasbeni studio Easy Eye Sound Studios in v nekaj letih dokazal vse svoje producentske sposobnosti. Pomagal je veliko bluz glasbenikom pa tudi svetovno znanim pop ikonam, kot je na primer Lana del Rey.

Če imamo v Trstu bluzmena Franca Tora in Iva Tulla, imajo v ZDA moderne bluzmene The Black Keys! Da bi se oddolžila svojim glasbenim idolom, pa sta posnela ploščo Delta Kream, zbirko glasbenih priredb bluz komadov. V studio sta povabila še starejša bluzmena Kenny Browna in Erica Deatona. Prva pesem Crawling Kingsnake je komad pokojne legende Johna Lee Hookerja, druga Louise pa znamenitega Mississippi Freda McDowella. Kar pet skladb je prvotno podpisal Junior Kimbrough, dve pa R. L. Burnside. Zbirka je torej primerna tako za starejše ljubitelje glasbe iz močvirnate delte Misisipija kot tudi za nove (s)poznavalce matere vseh glasbenih zvrsti.

Delta Kream

The Black Keys

Bluz

Nonesuch Records, 2021