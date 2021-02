Dvajsetletnica plošče Discovery

»Stop the music and go home.« Ugasnite glasbo in pojdite domov. Tako se začne komad Revolution 909, ena izmed boljših skladb prvenca Homework znamenitega francoskega elektronskega dvojca Daft Punk. Plošča, ki je izšla leta 1997, je takrat privabila pozornost svetovne glasbene scene. Na plesiščih je tako začela razsajati francoska varianta house in dance glasbe, to je french house, oziroma t. i. french touch. Albumu je štiri leta kasneje sledil nov, Discovery, s tem pa se je francoski duo zapisal z zlatimi črkami v zgodovino elektronske glasbe. Plošča praznuje letos 20 let.

Guy – Manuel de Homem Christo in Thomas Bangalter sta se spoznala v najstniških letih v Parizu. Na začetku devetdesetih sta s prijateljem Laurentom Brancowitzem ustanovila rok skupino Darlin’, ki pa je zdržala le eno leto. Brancowitz je prestopil v zasedbo Phoenix, de Homem-Christo in Bangalter pa sta postavila na noge nov glasbeni projekt z imenom Daft Punk. Začela sta eksperimentirati s sintetizatorji zvoka, raznoraznimi drum machine in najrazličnejšimi elektronskimi efekti. Bangalterjeva spalnica je počasi postala njun glasbeni studio, v katerem sta spajala techno in house glasbo z electro-dance ritmi in funkyjem iz sedemdesetih, a tudi klasično glasbo, rokom itd. Po par singlih sta fanta podpisala pogodbo z založbo Virgin Records in izdala prvenec Homework, pravi mejnik v plesni glasbi.Around The World, Da Funk in Alive spadajo med boljše komade ploščka. Štiri leta kasneje pa je prišla na vrsto druga plošča, Discovery. Bolj dance pop obarvana od prejšnje, z odtenki dance glasbe iz 70. in 80. let. One More Time je bil prvi single in tudi uvodna pesem albuma – komad, ki ga je na začetku novega tisočletja vrtel malodane vsak DJ. Takoj za njim zazvonijo zvonovi v Black Sabbath ali AC/DC stilu. Gre za pesem Aerodynamic, ko zvonovi utihnejo, je na vrsti izjemen kitarski rif, nato pa se sproži electro-funky ritem. Harder, Better, Faster, Stronger je ravno tako izreden komad, ki ga je v naslednjih letih remiksiralo veliko drugih glasbenikov. Skladba Crescendolls najbolj spominja na dance iz 70. let, za njo je krajši klavirski intermezzo Nightvision, nato pa dance house pesmi Superheroes in High Life. Something About Us je najbolj mila skladba plošče, takoj za njo pa spet dance glasba v komadih Voyager in Veridis Quo pred glasbeno raznolikostjo zaključne, desetminutne Too Long.

Daft Punk sta v naslednjih letih izdala (le) še dve studijski plošči, kar nekaj remiksov, sodelovala pa sta z res številnimi glasbeniki. Do tega tedna, ko sta v ponedeljek, po 28 letih, prekinila svojo skupno glasbeno pot. Stop the music and go home ...

Discovery

Daft Punk

French touch

Virgin Records, 2001