Dvojezične pesniške sape Marka Kravosa

V nekdanji pralnici pri Sv. Jakobu bo jutri ob 20. uri pokušnja poezije iz dvojezične antološke zbirke Marka Kravosa Quattro venti – Štirje vetrovi. Z avtorjem se bosta pogovarjala pesnika Josip Osti in Roberto Dedenaro, moderiral bo Gianluca Paciucci, za glasbeno kuliso pa bo poskrbel Piero Purini Purič.

V današnjem Primorskem dnevniku objavljamo recenzijo sveže italijansko-slovenske zbirke, pod katero se je podpisala Loredana Umek.

Umetniško snovanje je ena najkompleksnejših in najskrivnostnejših ter le deloma ozaveščenih dejavnosti človeške zavesti. Ustvarjalni proces je neke vrste eksistencialno stanje, ki prevaja iz receptivno dojemljivega v govorico kreativnega, iz čisto čutnega v refleksivno in kritično dejanje. Za Marka Kravosa je »pesem le zagovor za življenje«. V duhu te trditve o umetnosti kot eni od avtentičnih oblik vstopanja posameznika v odnose z življenjskim okoljem in spoznavanja resnice lastnega bivanja se Kravosu umetniška imaginacija rojeva iz različnih življenjskih položajev, osebna doživetja in spomine vključuje v celoto lastne bivanjske usmeritve in bralcu daje možnost empatičnega prepoznavanja različnih vitalističnih oz. regenerativnih perspektiv.

Štirje razdelki dvojezične antološke zbirke Quattro venti - Štirje vetrovi (založba Multimedia Edizioni, 2019) ponujajo bralcu le skromno pokušino Kravosove pesniške bere, vendar formalno raznovrsten pregled skozi čas (od zbirke Tretje oko do Suhega zlata) in motive pesniškega ustvarjanja. Izbor pesnikove poezije in spremni esej Josipa Ostija, ki zgoščeno navaja mnenja, posebnosti in vrednosti Kravosove poezije izpod peresa njegovih dosedanjih kritikov, esejistov, literarnih zgodovinarjev in pesniških vrstnikov, poudarjata Kravosovo navezanost na naravo in čaščenje erotike, jezikovno igrivost in pesniško rezko (samo)ironijo. Na novo rojena zbirka za italijansko jezikovno okolje – deveta po vrsti – nosi tudi posredniško valenco, združuje namreč devet različnih prevajalcev ter izpričuje pozornost do sožitja in željo po boljšem poznavanju slovenske (tržaške) literature, saj je zbirka izšla pri založniški hiši Multimedia v Salernu na jugu Italije.