Dvojne sanje afganistanskega slikarja Hameda Dareka

Od sanj zbeganega in zapuščenega otroka do sanj prijaznega, tankočutnega in občutljivega slikarja: skratka, Dvojne sanje. Tako je Abdul Haye Hamed poimenoval svojo prvo osebno likovno razstavo na sedežu združenja Agorè v Raštelu, ki je že privabila mnoge goriške ljubitelje umetnosti in radovedneže. Dela mladega afganistanskega slikarja, ki se podpisuje z umetniškim imenom Hamed Darek, bodo na ogled še danes.

»Rodil sem se v afganistanskem mestu Bamiyan leta 1993,« je svojo zgodbo začel pripovedovati Hamed, ki je leta 2015 zaradi vojne pobegnil iz domovine. »Pred desetimi leti sem zaključil študij, nakar sem dve leti pod mentorstvom zasebnega učitelja spoznaval skrivnosti slikarstva, ki sem ga vzljubil že kot otrok. Do leta 2015 sem poučeval risanje in v manjši meri tudi verouk v šoli Ibn Sīnā v mestu Balkh, ki je poimenovana po perzijskem učenjaku in domnevnem očetu sodobne medicine. Istega leta sem zaradi vojne izgubil oba starša, tako da mi je ob strani ostal le stric,« je umetnik s povešenim pogledom nadaljeval pogovor in pristavil, da so ga v mestu Balkh aretirali; za rešetkami je ostal za več kot dva meseca.