Elvis, neminljiva legenda

Skoraj deset let po uspelem filmu, ki ga je Baz Luhrmann posvetil Velikemu Gatsbyju, najboljši knjigi Scota Fitzgeralda, se je avstralski režiser vrnil z biografski zgodbi. Svoj novi celovečerec je tokrat posvetil neminljivi glasbeni legendi – Elvisu Presleyu (1935–1977). Rezultat je izreden filmski portret, ob katerem se še kako prepustimo ritmom in glasbi ter kljub temu, da zremo v veliko platno, se nam kmalu potoži po Elvisu, glasbenem »fenomenu«, rojenem v Tupelu v ameriški državi Misisipi.

Film, ki je bil na festivalu v Cannesu deležen enega najdaljših aplavzov in velja za enega najbolj pričakovanih filmov letošnjega leta, je visoko proračunska biografska drama, v kateri glavni vlogi odigrata Austin Butler in oskarjevec Tom Hanks.

Vizionarski in za oskarja nominirani režiser Baz Luhrmann je v produkciji studia Warner Bros upodobil življenjsko in glasbeno pot neponovljivega glasbenika, pri čemer je za prizmo uporabil kompleksni Elvisov odnos z njegovim menedžerjem, polkovnikom Tomom Parkerjem, ki je trajal dve desetletji – od začetnega vzpona do vrhunca svetovne slave. V središču Luhrmannove filmske zgodbe pa je tudi Elvisov odnos s Priscillo Presley, eno izmed najpomembnejših oseb v pevčevem življenju.

Elvis Presley, »kralj rock’n’rolla«, je med legende stopil kot človek izjemnega glasbenega talenta, a tudi lepote, kar Luhrmann posebej izpostavi. Prodal pa je več kot milijardo plošč, več kot kateri koli drug glasbenik v zgodovini.

Elvis

ZDA, Avstralija 2022

Režija: Baz Luhrmann

Igrajo: Tom Hanks, Austin Butler, Olivia DeJonge, Kodi Smit-McPhee