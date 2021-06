Energična psihedeličnost, ki poslušalca prevzame

V zadnjem letu sem že večkrat pisal o tem, kako je svetovna pandemija vplivala na glasbeno sceno. Več bendov je na primer imelo pripravljeno ploščo že lani, a je njen izid zaradi covida-19 premestila na letos. Res je tudi, da so zaradi prepovedi koncertov in glasbenih turnej bendi imeli na razpolago veliko več časa za ustvarjanje nove glasbe. Skupina, ki pa ji danes posvečam rubriko, je letvico dvignila še više in marca najavila, da bo v teku leta izdala kar tri ploščke! Bend King Buffalo je pred dvema tednoma predstavil prvega izmed teh, album The Burden Of Restlessness.

King Buffalo je mlada skupina, doma iz New Yorka. Nastala je leta 2013, začel pa sem ji slediti tri leta kasneje, ko je izdala prvenec Orion. Skupina igra v klasični zasedbi: bas (Dan Reynolds), kitara in vokal (Sean McVay) ter bobni (Scott Donaldson). Njihova glasba te popolnoma prevzame. Gre za mešanico izrazito psihedeličnega in progesivnega roka, stoner kitar, bluza in še bi lahko našteval. Kot dolgoletnega oboževalca norveških mojstrov Motorpsycho me je glasba ameriške zasedbe takoj očarala. Še bolj pa so me navdušili njeni koncerti. Prvič sem skupini prisluhnil na nekem nemškem festivalu. Takrat je kot »manjši« bend nastopil na stranskem odru in to še v zgodnjih popoldanskih urah. Po desetih minutah pa se je pod odrom zbrala cela truma ljudi, ki je odprtih ust začarano buljila v skupino. Na koncu tridnevnega festivala je bil njihov šov drugi le ameriškim legendam Monster Magnet.

Odtlej so se fantje leto za letom izboljševali, izdali so še dve kratki plošči (Repeater je pravi glasbeni biser) in en album, ogromno pa so koncertirali, kar je seveda bistvenega pomena, da te publika jemlje resno. Iz njihove glasbe je očitno, da nastaja večina skladb iz jam sessionov. »Ko začnemo igrati, igra vsak po svoje. Basist da bas linijo, bobnar beat, na koncu se vse skupaj poveže in v določenem trenutku vemo, da je to to,« so nekoč izjavili. Tako je tudi v prvem delu glasbene trilogije The Burden Of Restlessness. Od prve pesmi Burning do zadnje Loam ni prestanka, glasbena nit se nikoli ne pretrže, poslušalec pa lahko mirne duše zapre oči, sede na hrbet »Kralja bizonov« in se prepusti njegovi energični psihedeliji.

The Burden Of Restlessness

King Buffalo

Heavy psych, prog, vesoljski rok

Stickman Records, 2021

Ocena: ★★★★, 1/2