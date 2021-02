Začne se z besedo »epilog« in nadaljuje z današnjim datumom: znameniti francoski elektronski dvojec Daft punk je odločitev o razhodu sporočil z osemminutnim enigmatičnim videoposnetkom. Guy-Manuel de Homem-Christo in Thomas Bangalter sta vest o prekinitvi skupne 28-letne glasbene poti objavila na svojih kanalih. Vest o razhodu Daft punkov, glasbeniškega dua, ki se je v javnosti vedno kazal s čeladami na glavi, so potrdili iz njune ekipe sodelavcev.