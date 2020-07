Escher v ribarnici le še do nedelje

Samo še do nedelje je čas, da si v nekdanji ribarnici na tržaškem nabrežju (Salone degli incanti) ogledamo izjemno antološko razstavo grafik holandskega poliedričnega umetnika, vizionarja in esteta Mauritsa Cornelisa Escherja.

Doma so mu pravili Mauk, bil je mlajši od štirih otrok, rojen v mestu Leeuwarden, na severu Nizozemske. Oče je bil inženir in je upal, da mu bo sin sledil. Mauk pa je bil vedno raztresen in zatopljen v svoj svet, rad je risal, bil je popolnoma predan svojemu talentu, zanemarjal pa je študij, zato je bil v šoli pogostoma neuspešen. Bil je levičar kot večina velikih umetnikov. Svojo umetnost je definiral kot resno igro. Njegov divergentni pristop in doslednost v raziskovanju oblikotvornosti ter zaznavnih procesov so privedli do edinstvenih rezultatov, ki združujejo matematična in fizikalna načela, čeprav se je do njih dokopal zgolj preko intuicije in ustvarjalnega procesa. Danes je znan po celem svetu, njegova dela poznajo tudi osebe, ki se sicer za umetnost manj zanimajo; uspelo mu je, ker se je sam zavedal svojega talenta in ga je načrtno gojil kljub temu, da ga niso sprva podprli ne v družini, niti v šoli. Po prvem tednu študija na fakulteti za arhitekturo in dekorativno umetnost v Haarlemu je sklenil smer opustiti in se je končno popolnoma posvetil grafiki. Njegov učitelj Samuel Jesserun Mesquita ga je uvedel v podrobnosti umetniškega tiska, predvsem lesoreza in litografije.