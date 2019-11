Fantastična bitja in Dorflesovi dizajni

Čeprav je Gillo Dorfles ob polnoletnosti svoj tržaški naslov zamenjal za milanskega, mu je mesto v zalivu ostalo v srcu; tu se je družil z uglednimi osebnostmi takratnega kulturnega miljeja, kot so bili Umberto Saba, Italo Svevo, Bobi Bazlen, Leonor Fini in Leo Castelli. Zato najbrž ni naključje, da bo prva pregledna razstava po smrti tržaško-milanskega umetnika in umetnostnega kritika, ki se je lani poslovil le nekaj dni pred svojim 108. rojstnim dnem, na ogled ravno v Trstu, kamor se je umetnik redno vračal.

V državni knjižnici Stelio Crise (2. nadstropje, vstop z dvigalom po notranjem dvorišču) bo jutri (petek) ob 18.30 odprtje razstave Il segno rivelatore di Gillo oz. Gillovo razpoznavno znamenje, na kateri si bo mogoče ogledati kar 130 umetnikovih risb in umetnin, med katerimi je tudi veliko takih, ki so bile doslej javnosti neznane. Razstavo prireja novoustanovljeno kulturno društvo Gillo Dorfles iz Milana, tega sta umetnikova nečaka Giorgetta in Piero Dorfles ustanovila, da bi obvarovala in ovrednotila stričevo dediščino, zamislila in uredila pa jo je Marianna Accerboni.