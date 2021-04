Fašistične grozote odslej na spletni razstavi

Dark Theme

Predpostavke so obetavne. Virtualna razstava Z ognjem in mečem. Italijanska zasedba Jugoslavije 1941–43 (A ferro e fuoco. L’occupazione italiana della Jugoslavija 1941-43), ki jo bodo v torek, 6. aprila, ravno na dan, ko so pred 80 leti nemško-italijanske sile napadle Jugoslavijo, odprli na spletni strani www.occupazioneitalianajugoslavia41-43.it, obljublja razčlenjeno in zgodovinsko osnovano predstavitev tega, kar se je pred 80 leti dogajalo na Primorskem in v takratni Jugoslaviji. Sosledje tragičnih dogodkov, vzrokov in posledic, ki še danes občasno pogojujejo odnose med tukajšnjimi narodi in krojijo politični diskurz ob italijansko-slovenski meji. Zato na uvodnem panoju jasno piše: »Takoj naj poudarimo: prvo odgovornost pekla, v katerem se je znašla država, nosijo napadalci, ki so povzročili vojno vseh proti vsem. Sledil je kaos ...«

Obsežna fotografska razstava uživa pokroviteljstvo italijanske poslanske zbornice, pri njeni pripravi pa so združili moči Državni inštitut Ferruccia Parrija, Deželni inštitut za zgodovino odporništva in sodobnosti v Furlaniji - Julijski krajini ter Oddelek za družbene in politične vede Univerze v Trstu. Projekt je vodil Raoul Pupo, nekdanji profesor sodobne zgodovine in zgodovine Julijske krajine na tržaški univerzi, spremna besedila, ki so zaradi lažjega ogleda zelo kratka in obiskovalcu nudijo osnovne informacije, pa so ob njem prispevali Giancarlo Bertuzzi, Štefan Čok, Costantino Di Sante, Filippo Focardi in Brunello Mantelli. Dodatne informacije obiskovalcu nudijo pričevanja preživelih in intervjuvani zgodovinarji, od Giancarla Bertuzzija in Erica Gobettija do Jožeta Pirjevca in Nevenke Troha.