Feiglova knjižnica je najboljši projekt

Za slovensko nagrado javnosti za realizirane arhitekturne dosežke je bilo nominiranih skoraj 60 projektov po Sloveniji in eden zunaj meja države, vendar v prostoru, poseljenem s Slovenci. To je Knjižnica Damirja Feigla – Narodna in študijska knjižnica v Gorici, ki jo je strokovna žirija uvrstila med nominirane projekte in v program arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije (OHS). Javnost pa je z glasovanjem izbrala najboljšega med realiziranimi projekti – ravno Feiglovo knjižnico v Gorici, ki je nove prostore v Fabianijevem Trgovskem domu dobila po načrtu arhitekturnega biroja Waltritsch A+U I Architetti Urbanisti iz Trsta. Arhitekta goriškega rodu Dimitrija Waltritscha so sinoči nagradili na zaključnem dogodku OHS festivala v Ljubljani.

»To ni le moj dosežek in ni nagrada le za objekt, temveč je nagrada za celotno skupnost Slovencev v Italiji, ki je uspešna na različnih področjih družbenega in kulturnega udejstvovanja. Knjižnica je vedno zrcalo stanja duha neke skupnosti. Nagrada za Feiglovo knjižnico je torej znamenje, da je naša skupnost v zelo dobrem stanju. Tega se lahko samo veselimo. Zato čutim potrebo, da nagrado delim s Slovenci v Italiji,« nam je arhitekt Dimitri Waltritsch povedal ob sinočnji razglasitvi zmagovalcev. Podobne besede je izrekel tudi pred udeleženci ljubljanskega dogodka. Izrazil je zahvalo tem, ki so mu omogočili načrtovanje novih knjižničnih prostorov, in spomnil, da Slovence v Italiji čaka še en izziv – ureditev Narodnega doma v Filzijevi ulici v Trstu. »V Trstu in Gorici so bili na začetku prejšnjega stoletja daljnovidni ljudje, ki so Maksu Fabianiju omogočili, da je uresničil ti palači, prvi večnamenski zgradbi na tem koncu Evrope,« je še dejal goriško-tržaški arhitekt.