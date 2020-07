Festival Approdi letos v Miramarskem parku

TRST – »Ves svet je oder« je slavni citat iz Shakespearove komedije Kakor vam drago, geslo letošnje izvedbe festivala Approdi, ki bo zaživel od 30. julija do 1. avgusta. Niz dogodkov, ki je do lani sledil načelu potujočega gledališča in obiskal številne lokacije v Trstu in okolici, se je letos prilagodil izrednim koronavirusnim razmeram in v sodelovanju z zgodovinskim muzejem Miramar izbral Maksimiljanove vrtove kot idealno scenografijo gledaliških, plesnih in glasbenih večerov.

Na četrti izvedbi festivala, katerega umetniški vodja in ustanovitelj je Lorenzo Acquaviva, bo prvi večer ob 20.30 zaživela predstava Oops! Tee Vidmar, v sodelovanju z ljubljanskim festivalom Ana Desetnica, za tem pa hommage slavni sopranistki Marii Callas; 31. julija bo zaživela predstava Main Karl v režiji Omarja Giorgia Makholufija, takoj za tem pa izvirni literarni večer s klavirsko spremljavo v spomin na Lelia Lutazzija. Zadnji večer bo prav tako ob 20.30 na sporedu igra Lackbreath, zgodba Lucie Anne Joyce, hčerke slavnega Dublinskega pisatelja, v režiji Valentine Magnani. Festival bo sklenila predstava Edipo...seh! Carle Cassola.