Festival Glastonbury bo odprl Paul McCartney

Na slovitem britanskem glasbenem festivalu Glastonbury bosta po najnovejših napovedih organizatorjev nastopila tudi Paul McCartney in raper Kendrick Lamar. McCartney naj bi festival odprl. Svojo udeležbo na festivalu, ki ga bodo po dveh letih med 22. in 26. junijem znova organizirali v živo, je že napovedalo več glasbenikov, med njimi tudi pevki Diana Ross in Billie Eilish.Ameriška pop zvezdnica Billie Eilish bo kot 20-letnica najmlajša nastopajoča pevka, medtem ko bo član nekdanjih Beatlov, 80-letni McCartney, najstarejši nastopajoči. Med glasbeniki, ki so že napovedali svojo prisotnost, so med drugimi Olivia Rodrigo, Lorde in High Flying Birds Noela Gallagherja. Med nastopajočimi naj bi bili tudi Foals, britanski rockerji Wolf Alice in Years & Years, pričakujejo pa tudi legendarno Diano Ross. Nastop Taylor Swift, ki naj bi se predstavila na odpovedanem festivalu leta 2020, pa še ni potrjen.

Del izkupička bodo namenili Rdečemu križu za pomoč Ukrajini.

Festival Glastonbury, ki so ga prvič priredili leta 1970, velja za enega največjih glasbenih festivalo na protem. Leta 2020 bi obeležili 50. izvedbo, toda so ga odpovedali zaradi pandemije.