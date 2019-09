Festival Vilenica se letos posveča avtobiografskemu pisanju

V času družabnih omrežij, selfijev in lažnih novic se bo 34. mednarodni literarni festival Vilenica posvetil avtobiografskemu pisanju. Zato bo potekal pod naslovom Ego in fabula. Do sobote se bo zvrstilo veliko dogodkov, ki jih bo sooblikovalo 22 literatov iz 15 držav. Glavno nagrado bo, kot znano, prejel Dragan Velikić, ki velja za klasika srbske književnosti, slovenski avtor v središču bo pesnik Esad Babačić, med štirimi slovenskimi gosti letošnje Vilenice pa je tudi pesnik in publicist Ace Mermolja. Vsi se s svojimi besedili v izvirniku ter slovenskem in angleškem prevodu, od tega jih je deset s poezijo in 12 s prozo, predstavljajo v zborniku kot osrednji festivalski publikaciji. Predstavili se bodo tudi na posamičnih literarnih branjih, ki jih organizator, Društvo slovenskih pisateljev (DSP) skupaj s Kulturnim društvom Vilenica Sežana, pripravlja v Ljubljani, Sežani, jami Vilenica, Kopru, Trstu in še kje.

Med današnjimi (torkovimi) dogodki Vilenice je namreč že tradicionalno tudi tržaški večer: ob 19. uri se bosta občinstvu v dvorani Srednjeevropske pobude (Ul. Genova 9) predstavila pisatelj in esejist Jasmin B. Frelih in Ace Mermolja. Pogovor bo potekal v slovenskem jeziku s tolmačenjem v italijanščino, povezoval ga bo Martin Lissiach. Nocoj ob 18. uri, bo Vilenica gostovala tudi v Kopru in Sežani: v atriju Regionalnega RTV centra Koper/Capodistria bo Irena Urbič gostila Esada Babačića in Dragana Velikića, v sežanskem botaničnem vrtu pa bo Tanja Petrič povezovala pogovor z Natašo Kramberger in švicarskim avtorjem Jonasom Lüscherjem.

Ob Vilenici vsakič izide tudi antologijska zbirka literature izbrane države. Tokrat so v ospredje postavili sodobno italijansko poezijo v knjigi Un filo di seta, ki sta jo uredila Franco Buffoni in Veronika Simoniti. Nocoj ob 19. uri jo bodo predstavili v Šugmanovem salonu ljubljanske Drame, kjer bodo svoje pesmi brali Silvia Bre, Maria Grazia Calandrone in Claudio Damiani. V petek ob 11. uri se jim bo v koprski Palači Gravisi-Buttorai pridružil še Gian Mario Villalta, sicer tudi umetniški vodja festivala Pordenonelegge.