Film o splavu, strahu, bolečini

Močan udarec, ki boli gledalca od začetka do konca izrednega filma, prejemnika zlatega leva na letošnji beneški mostri. Celovečerec Dogodek je namreč avtobiografska zgodba ene uspešnejših francoskih pisateljic zadnjih let, Annie Ernaux, ki v knjižni uspešnici opisuje lastno soočanje s splavom.

Film je postavljen v Francijo leta 1963. Anne je nadarjena študentka pariške Sorbone, ki je na univerzo dospela kot hčerka delavske družine in ji napovedujejo svetlo prihodnost. A ko nepričakovano zanosi, se začne svet okoli nje naglo podirati. Želja po dokončanju študija in po osvoboditvi od delavskega okolja se naenkrat zdi vse bolj oddaljena. Ker se zaključni izpiti hitro približujejo, se Anne odloči ukrepati. Prijateljice ji povedo za neko žensko, ki naj bi v zameno za izdatno plačilo v strogi tajnosti opravljala splave. Anne se mora na tej veliki preizkušnji soočiti s strahom, sramoto in bolečino, a tudi z grožnjo zaporne kazni. Vse to pa je v primerjavi z odpovedjo lastne svobode in navidezne sreče zelo zanemarljivo ...

V zgodbi je razvidno, da jo opisuje ženska roka, ki ima seveda s splavom zelo neposreden odnos. Režiserka Audrey Diwan je namreč tudi novinarka in scenaristka, ki je pripomogla k uspehu številnih filmskih del; med temi tudi zgodbe French Connection, ki opisuje francoski kartel, aktiven v Marseillu vse do polovice devetdesetih let.

L’evenement (Dogodek)

Francija 2021

Režija: Audrey Diwan

Igrajo: Anamaria Vartolomei, Luana Bajrami in Kacey Mottet Klein