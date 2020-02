Filozofinja in župan

Petinštiridesetletni pariški režiser Nicolas Pariser se je ob koncu študija prava odločil še za filozofsko fakulteto in se nato posvetil filmu. Najprej je več let delal kot filmski kritik, nato pa uresničil svojo veliko željo in posnel prvi kratkometražni film. Temu je sledil še drugi, nato pa prvi celovečerec. Film Alice in župan je režiserjev drugi dolgometražni film in vsa njegova študijska pot je postala izvirna podlaga za zgodbo, ki si je maja v Cannesu zagotovila nagrado za najboljši evropski film v sklopu Quenzaine des realisateur.

Filozofska komedija je tako film, ki pripoveduje o zatonu politike in pomoči, ki jo lahko nudi filozofija.

Paul Théraneau je župan mesta Lyon, zadnje čase ni v najboljši formi. Po tridesetih letih uspešnega delovanja znotraj politične stranke in na čelu velikega francoskega mesta, je zdaj brez idej. »Počutim se kot dirkalni avto z močnim motorjem, ki mu je zmanjkalo goriva,« večkrat ponavlja. Da bi premagal težavo, najame mlado filozofinjo Alice Heimann. Med dvema popolnoma različnima človekoma se razvije dialog, ki ju zbliža in postavi pod vprašaj njuna prepričanja.

Pariserovo delo je tako pronicljiv, duhovit in nadvse aktualen film, ki skuša odgovoriti na vprašanje, ali politiki manjka nekaj filozofije. Celovečerec, ki je lanska velika uspešnica francoskega filma, ima za protagonista v Franciji zelo cenjenega gledališkega in tudi filmskega igralca italijanskega rodu, Fabriceja Luchinija. Anais Demoustier pa pooseblja mlado filozofinjo, ki delno spominja na trenutni up italijanske levice Elly Schlein. (iga)

Alice e il sindaco

Francija 2019

Režija: Nicolas Pariser

Igrajo: Fabrice Luchini, Anais Demoustier in Leonie Simaga