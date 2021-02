Fotografski poklon antifašistkam

Letošnjo izkaznico Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI) krasi ilustracija Maura Bianija. Priznani italijanski ilustrator in karikaturist je upodobil deklico, ki zaliva živordeč makov cvet, ob njej stoji mlada ženska z italijansko zastavo na rami. Posvetil jo je ženskam v odporniškem gibanju nekoč in danes. In ženskam je posvečena tudi priložnostna razstava, ki so jo včeraj odprli na tržaškem sedežu združenja pri Stari mitnici 15. Ta se je včeraj in danes spremenil v »dom antifašistov«, v skladu z geslom letošnjih državnih dni včlanjevanja, ki potekajo ta vikend (danes bo v ta namen tržaški sedež odprt med 9. in 12. uro, razstava pa bo sicer na ogled ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro oz. po dogovoru).

Razstava nosi naslov Ženske, protagonistke v vojnem in povojnem obdobju, nastala pa je na podlagi bogatega fotografskega gradiva, ki ga hrani tržaška sekcija partizanskega združenja. Vseh fotografij je okrog 5000, člani združenja pa jih počasi a vztrajno popisujejo in arhivirajo. Na tokratni razstavi so izpostavili tiste posnetke, ki prikazujejo vlogo žensk v odporniškem gibanju in povojnem obdobju. Na njih je mogoče prepoznati tako slovenske kot italijanske antifašistke, od partizank, ki so padle v borbi – na primer Mira Bandi in Alma Vivoda – do znanih političark (Jelka Gherbez/Grbec, Marija Bernetič) in tudi neznanih žensk, ki so spregovorile na komemoracijah v Rižarni ali zbirale podpise za odpravo jedrskega orožja.