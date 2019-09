110 s pohvalo je cilj, ki ga je Glasbena matica letos dosegla: sto deset let s prekinitvijo, ko je našo glasbeno šolo in vse ostale ustanove, ki so domovale v Narodnem domu, izgnalo fašistično nasilje. Predsednica Milena Padovan in ravnatelj Bogdan Kralj sta v prostorih Narodnega doma predstavila vrsto pobud, s katerimi želi šola obeležiti pomemben jubilej. Začenši z novo grafično podobo, ki jo je oblikoval Aleš Brce – v slogu, ki se ozira na prva desetletja minulega stoletja z estetiko Bauhausa, konstruktivizma in Avgusta Černigoja, delno pa ohranja tudi logotip, ki ga je pred časom oblikovala Jasna Merkù, kot je na včerajšnji predstavitvi pojasnil oblikovalec. Letak v črno-beli in modri barvi z geslom Glasba, moj svet je posrečeno zajel in strnil simboliko, lepo oblikovana je tudi dvojezična zgibanka, učenci pa bodo odslej imeli tudi nove kontrolne knjižice in platnene torbe z logotipom.

Sicer pa bodo obletnico proslavili s serijo koncertov, debat in predavanj. Prvo bo na vrsti že v sredo, 2. oktobra, ob 17.30 v Narodnem domu, ko bosta zgodovinar Štefan Čok in muzikologinja Katarina Kraševac spregovorila o zgodovini Glasbene matice od leta 1909 do ukinitve šole.