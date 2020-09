Glasba z enkratnim razgledom

Glasba z razgledom – pa še kakšnim! Vrtna utica pod stebriščem, prepletenim s stoletno glicinijo, poletna noč, v kateri je južni veter razpršil oblake in odkril skoraj polno luno, h kateri se je dvigala cipresa, svetlikajoče se nabrežje našega lepega mesta, nedaleč od prizorišča koncerta smaragdni bazen, nad njim pa vila Tripcovich, elegantno spokojna in razsvetljena, da je bilo skozi okna videti sobe, v katerih so se v minulem stoletju sprehajali Igor Stravinskij, Maria Callas, Herbert von Karajan, James Joyce, Italo Svevo in še dolga vrsta izbranih umetnikov ( vabljeni k ogledu fotogalerije )... Musica con vista je naslov niza, ki ga je tržaško Koncertno društvo izpeljalo v sodelovanju z društvom AMUR; to si prizadeva za ovrednotenje kulturne dediščine in je v ta namen oblikovalo šestnajst koncertov na čudovitih lokacijah v Lombardiji, Venetu, FJK, Emiliji-Romagni, Umbriji in Campaniji.

Vila Tripcovich, kjer je dolgo živel Raffaello De Banfield, potomec bogate družine dalmatinskih ladjarjev, nekoč tudi umetniški vodja opernega gledališča Verdi, je nedvomno biser, ki smo ga lahko občudovali tudi po zaslugi današnjih lastnikov – družine Farina, zato smo lahko hvaležni Koncertnemu društvu, ki si v teh težkih časih vztrajno prizadeva za ohranitev glasbenega življenja, za nas in za vse glasbenike, ki so dolge mesece ostali brez dela in zaslužka. Med temi je godalni Trio Quodlibet, ki je moral prekiniti svojo dokaj bogato koncertno dejavnost in se je organizatorjem toplo zahvalil za vabilo. Violinistka Mariechristine Lopez, violistka Virginia Luca in čelist Fabio Fausone so v skladu z okoljem pripravili program, ki je slonel izključno na italijanskih avtorjih zgodnjega in poznega klasicizma.