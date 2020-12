Glasbena komedija z največ nagradami

Pa čeprav je trenutek, ko se v kinodvorani ugasnejo luči in na velikem ekranu zaživi čar sedme umetnosti, le še spomin, si v teh prazničnih dneh moramo vzeti čas in se prepustiti eni lepših filmskih zgodb zadnjih let. Filmski muzikal La La Land nam namreč spletni portal Rai Play v tem tednu ponuja na ogled brezplačno. Celovečerec si je prislužil kar šest oskarjevih nagrad in sedem zlatih globusov, kar predstavlja do danes absolutni rekord.

Zgodba pripoveduje o Sebastianu, jazz pianistu, ki igra v temačnih lokalih v Los Angelesu, in nadobudni igralki Miii, ki čaka na življenjski preboj in se medtem posveča službi v kavarni Warner, ravno nasproti hollywoodskih studiev. Kljub trudu gredo Miji vse avdicije po vodi in tudi Sebastian mora vseskozi pristajati na kompromise. Lokali, v katerih nastopa, namreč sprašujejo po drugačnih koncertih, kot so tisti, ki bi si jih sam želel izvajati.

La La Land, ki je že tretjič zapored združil v isti kader Ryana Goslinga in Emmo Stone, je predvsem poklon zlati dobi hollywoodskih muzikalov, a tudi zlati dobi Hollywooda nasploh.

Poleg že omenjenih nagrad je delo danes šestintridesetletnega Damiena Chazella prejelo nagrado tudi ob premierni projekciji na beneški Mostri, kjer je pokal Volpi za najboljšo žensko vlogo šel protagonistki Emmi Stone.

Za glasbo je tako kot že pri prejšnjem režiserjevem uspešnem delu Whiplash (2014) poskrbel Justin Hurwitz, Chazellov stari prijatelj, ki slovi danes kot eden najbolj cenjenih hollywoodskih skladateljev. (iga)

La La Land

ZDA 2016

Režija: Damien Chazelle

Igrajo: Emma Stone, Ryan Gosling, John Legend in Callie Hernandez