Glasbeni pozdrav pomladi (video)

Spletna povezava je rešitev v sili, nikakor pa ne more nadomestiti tega, kar se dogaja med lekcijami v učilnici. Otroci in mladostniki so se težkim razmeram prilagodili, kot tudi njihovi učitelji, in lahko si samo predstavljamo, kakšno škodo povzroča to stanje tudi na psihološkem nivoju: o tem so že spregovorili mnogi psihologi in vzgojitelji, zato lahko samo upamo v čimprejšnjo vrnitev v normalno življenje. Medtem je tudi GM priredila nekaj dogodkov na spletu in med te sodi tudi tradicionalno srečanje komornih skupin, glasbeni pozdrav pomladi, ki je bil letos že trinajstič na vrsti, seveda vse prej kot v tradicionalni obliki: učenci so svoje prispevke kar sami posneli, za montažo pa je poskrbel prof. Manuel Figheli, ki mu lahko čestitamo za kvaliteto posnetkov, saj je koordinacija pri komorni igri kar zahtevna zadeva. Levji delež sta prispevali podružnici iz Gorice in Špetra, s harmonikarskim duom pa je bil zastopan tudi Trst.

Ne ravno tradicionalna je bila tudi izbira instrumentalnih zasedb in avtorjev skladb, saj so spletni nastop odprli tolkalci, ki jih je pripravil profesor Patrick Quaggiato: Mark Pignatari, Nicolò Siban, Pietro Landolfi in Alen Peric so skladno podali skladbo Jake Strajnarja Utrip južne tribune, sledil pa je kvintet harmonik iz razreda prof. Manuela Fighelija. Gregor Antoni, Jaka Vižintin, Maria Delli Zotti, Matija Maniero in Ivan Mucci so ubrano zaigrali Kahlovo Rock on, sledil pa je Piazzollov Libertango v izvedbi pianistke Veronike Antoni in harmonikarja Gregorja Antonija. Od klasične tradicije smo se kar precej oddaljili s skladbo L’amour toujours, ki jo je spisal Gigi D’Agostino, izvajala pa kar številčna skupina, ki jo pripravil prof. Quaggiato: Vesna Lakovič, Abel Vodopivec in Marco Zaniralo na ksilofonih, Alen Peric na zvončkih, Sophia Koching in Tilen Tomšič na klaviaturah, Mark Volk na bas kitari, Mattia Pahor na bobnih, Demetrio Giletti na velikem bobnu, Christopher Ferletič na viseči čineli in Adam Veneruso na gongu so kljub daljavi delovali koordinirano, najmlajši člani pa so nastopu dodali pristno otroško radost, ki nas je kar razveselila. Sophia Koching in Tilen Tomšič sta nato na klavirju zaigrala par odlomkov (Za Dušo) iz glasbene pravljice Klavirski čarodej Blaža Puciharja, Astor Piazzolla pa se je vrnil na program kot avtor dveh skladb, ki sta ju zaigrala harmonikarja Ivana Kresevič in Manuel Persoglia, učenca prof. Fulvija Jurinčiča: najprej blago ekspresivna Ave Maria, nato bolj živahna S’il vous plait sta sklenili video nastop, ki je potrdil marljivost in spretnost učiteljev in učencev, ni pa nam omilil grenkobe, ki jo občutimo v teh izredno neprijaznih razmerah. Posnetek si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Glasbene matice.