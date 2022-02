Gledališče Hangar ob dnevu slovenske kulture

»Slovenska kultura je dediščina, ki mi jo je mama položila v zibelko in jo kot tako predajam svojim otrokom.« Tako se je glasil najbolj čustven odgovor na lansko anketo Zveze slovenskih kulturnih društev (ZSKD) ob prazniku slovenske kulture. V tem slogu pa se, ravno v dneh pred letošnjo obletnico smrti Franceta Prešerna, Slovenke in Slovenci v Italiji predstavljajo someščanom v sklopu nadaljevanja gledališke sezone Hangar Teatri. »Slovenski narod praznuje ta edinstveni praznik, praznovanje in našo kulturo nasploh pa velja bolje predstaviti v našem multikulturnem mestu,« tako Sonja Covolo Ciuch za ZSKD.

Sodelovanje med gledališčem Hangar Teatri in slovenskim okoljem sicer ni omejeno le na zamejstvo. Gledališče je od ustanovitve, leta 2017, želelo upreti pogled v obzorje, gledali so in gledajo »drugam«, tako predsednica Valentina Milan. V duhu iskanja drugih in drugačnih sredin, ki razmišljajo in ustvarjajo njim podobno, so pred nedavnim odkrili delovanje ljubljanskega Kina Šiška in jim ponudili sodelovanje. V Kinu Šiška so ponudbo sprejeli z velikim veseljem in kolektiva sta takoj našla skupen jezik, pravi Matjaž Manček, vodja glasbenega programa Kina. V sklopu sodelovanja je Kino Šiška predlagal umetnike, ki bi lahko dobro »vžgali« pri tržaški publiki, za štiri večere dobre glasbe. V petek, 18. februarja, bosta nastopili skupini Pantaloos ter Techno Vikings. Marca bosta na vrsti hrvaška pevka Sara Ester Gredelj ter slovenska bobnarka Nina Korošak-Serčič. V aprilu bo oder v prostorih Hangarja (v Ulici Pecenco) zasedla skupina Balans – Sam Naprej & Pesjan. Pred koncem sezone, maja, pa bo v sklopu sodelovanja gostoval avstrijski duo Gazelle and The Bear, katerima se bo pridružil Edoardo Liberati.

Pred tem bo v gledališču Hangar še na ogled postmoderna lutkovna predstava Mesarica – The Hatchet gledališča Teatro Matita, v režiji Matije Solceta. Priredbo zgodbe Martina Krpana bodo uprizorili kar trojezično, v slovenščini, italijanščini ter angleščini, brez nadnapisov. Taka odločitev je padla, tako Valentina Milan, »ker lahko v našem multikulturnem mestu vsakdo dovolj razume«. Na predstavo vabijo v soboto ob 20.30 ter v nedeljo ob 17. uri.

V ponedeljek, 7. februarja, ob 19. uri, na predvečer praznika slovenske kulture, bo na vrsti tudi predavanje profesorja Jerneja Ščeka z naslovom »La cultura slovena, questa s/conosciuta« - »Slovenska kultura, ta ne/znanka«. Predavanje je gledališče soorganiziralo z ZSKD, vstop bo prost.