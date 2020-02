Igralci primorskih gledališč berejo pravljice je naslov skupnega projekta Gledališča Koper, SSG iz Trsta in SNG Nova Gorica, ki ga bodo s tem letom izvajala v sodelovanju s knjigarnami in knjižnicami iz Kopra, Trsta, Gorice in Nove Gorice. Poklicni igralci treh gledališč bodo enkrat mesečno na izbranih lokacijah prebirali pravljice in otrokom tako omogočili, da prisluhnejo kakovostni, profesionalni interpretaciji. Nadaljuje se tako niz skupnih projektov treh primorskih gledališč, ki segajo od koprodukcijskih uprizoritev do časopisne priloge in primorske gledališke nagrade Tantadruj.

Koprsko gledališče se je povezalo s Knjigarno Dom knjige iz Kopra, ki najmlajšim v okviru Otroškega abonmaja že dve desetletji posreduje zgodbe iz zakladnice ljudskega in umetnega pravljičarstva. Novogoriško gledališče bo sodelovalo s knjižnico Franceta Bevka v Novi Gorici; pravljice bodo prebirali v devetih podružnicah knjižnice in na Bibliobusu. SSG pa se je povezalo s Feiglovo knjižnico v Gorici in z oddelkom NŠK v Narodnem domu v Trstu. Prvo tržaško branje bo jutri, 6. februarja, ob 16.30 na oddelku za mlade bralce NŠK v Narodnem domu v Ulici Filzi; pravljičarka bo Nikla Petruška Panizon.V ponedeljek, 17. februarja, ob 17. uri bo prizorišče pravljice oddelek za mlade bralce v Feiglovi knjižnici v goriškem KB centru; bral bo Danijel Malalan. V četrtek, 27. februarja, ob 17. uri pa bo v knjigarni Dom knjige Koper na vrsti še igralka Tjaša Hrovat.