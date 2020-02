Gropajec, ki živi v Helsinkih, bo dirigiral Zboru Slovenske filharmonije

Iz kraške Gropade v svet po evropskih poteh, vse do Združenih držav Amerike in Japonske. Marko Ozbič živi danes v Helsinkih na Finskem, kjer deluje kot stalni zborovodja in gostujoči dirigent Finske državne opere ter kot gostujoči profesor akademije Sibelius Academy v Helsinkih. Gostuje pa tudi drugje. Tako bo v sredo, 5. februarja, ob 19.30 dirigiral Zboru Slovenske filharmonije: koncert, ki nosi naslov Danes in nekoč, bo v dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani zaobjel tako sodobne skladbe kot nekatere iz prvih desetletij 17. stoletja – Mortona Feldmana, Claudia Monteverdija in samega Marka Ozbiča, saj bo prvič izvedena njegova Izidina uspavanka.

Sredin koncert je priložnost, da z Ozbičem prehodimo njegovo bogato poklicno pot, ki se je začela na domačem Krasu ...